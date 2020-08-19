Появилось видео из самолёта, где Навальный кричит от боли

https://static.news.ru/photo/0d259fa4-e2bf-11ea-ab69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Сети появилось видео, на котором слышно, как оппозиционер Алексей Навальный кричит от боли на борту самолёта. Ему стало плохо сразу после вылета из Томска. Политик отошёл в туалет, где его состояние ухудшилось ещё больше, затем он потерял сознание.

Как рассказал пассажир Павел Лебедев, стоны были слышны на весь салон.

Самолёт летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, а Навального госпитализировали. По данным издания «НГС.Омск», политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш подтвердила , что политик в коме, он в тяжёлом состоянии. В Омск выехала личный врач Навального Анастасия Васильева.

По данным источника «Интерфакса», политика отравили неустановленным психодиcлептиком. Ранее о таком предварительном диагнозе сообщал Telegtam-канал Life Shot. «НГС.Омск» и Baza сообщают, что есть подозрения на отравление оксибутиратом натрия. Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов сказал в эфире «Эха Москвы», что отравление Навального похоже на отравление самого Верзилова в 2018 году. Его тогда отравили психотропными веществами. Результаты анализов будут готовы днём 20 августа, говорят врачи больницы.

Диагноз Навальному пока не поставили, врачи проводят симптоматическое лечение. Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося, писал NEWS.ru.