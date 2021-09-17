Появилось фото момента задержания по делу о нападении на полицию

Фотография подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках

Фотография подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и совершении тройного убийства в Каменке Виктора Мирского появилась в Сети. Её опубликовала Baza.

На кадрах виден предполагаемый преступник, который лежит лицом на земле с руками за спиной. У него перебинтована голова.

На сайте местной полиции подтвердили задержание мужчины. В Следственном комитете впервые назвали имя подозреваемого — Виктор Мирский.

По данным правоохранительных органов, он при задержании он оказал вооружённое сопротивление, но полицейские обезоружили его. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, а в его квартире проходит обыск, передаёт РБК.

По информации СМИ, за Мирским числится гладкоствольное и нарезное оружие. Предполагаемый злоумышленник заминировал свой дом, подведя провода и детонаторы к газовому баллону.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.