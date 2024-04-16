Появились первые фото мужа «королевы марафонов» из зоны СВО SHOT: муж Блиновской собирает БПЛА в зоне СВО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алексей и Елена Блиновские

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, из зоны военной спецоперации. По информации источника канала, муж «королевы марафонов» собирает беспилотники и занимается их логистикой между подразделениями.

Как пишет канал, Блиновский вложил в закупку БПЛА для российской армии 50 млн рублей. Отмечается, что на СВО он отправился 13 апреля. По данным SHOT, таким образом Алексей пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю, в которую входят несколько компаний и фирм.

Ранее юрист Илья Русяев объяснил, что участие мужа Блиновской в СВО не поможет супруге выйти из СИЗО. По его словам, это событие не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания под стражей блогера. Эксперт подчеркнул, что служба в ВС России не освобождает гражданина от ответственности, кроме статей, перечисленных в статье 78.1 УК РФ.

Саму Блиновскую отправили под стражу по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщает SHOT со ссылкой на источники, блогер большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме СВО.