Юрист раскрыл, спасет ли Блиновский жену и бизнес участием в СВО Юрист Русяев: участие мужа Блиновской в СВО не поможет ей выйти из СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Елена Блиновская

Участие мужа блогера Елены Блиновской Алексея в специальной военной операции не поможет его супруге выйти из СИЗО, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это событие не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания под стражей блогера.

По закону служба в ВС РФ не освобождает гражданина от ответственности, кроме статей УК, перечисленных в статье 78.1 УК РФ. «Налоговые» статьи, по которым судят Блиновских, в этот список не входят. Таким образом, сам факт ухода на СВО не может напрямую повлиять на судьбу бизнеса Блиновского или уголовное преследование в отношении него и его жены, — сказал Русяев.

При этом, как отметил собеседник, участие в боевых действиях может стать смягчающим вину обстоятельством. Также поступок Блиновского может оказать влияние на общественное мнение, а значит и на моральную оценку его деятельности присяжными или судом, подчеркнул эксперт. Также он добавил, что факт ухода на СВО не сможет спасти бизнес от банкротства.

Сам факт ухода на СВО не может спасти компании Блиновского от банкротства, однако участие в боевых действиях может послужить смягчающим обстоятельством при рассмотрении подобных дел судом. Что касается уголовного преследования, участие Алексея Блиновского в СВО не даст юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания под стражей его жены, — подчеркнул юрист.

По словам Русяева, гораздо большее значение в данном контексте может иметь моральный фактор и общественный резонанс. Решительные действия мужа Блиновской потенциально способны вызвать сочувствие со стороны граждан и заставить суд более внимательно отнестись как к самой личности Елены Блиновской, так и к предъявленным ей обвинениям», заключил собеседник.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что муж Елены Блиновской Алексей ушел на спецоперацию. По его информации, таким образом он пытается спасти свою почти разрушенную бизнес-империю. Канал уточнил, что три из 12 его фирм — IT-компания «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура» — находятся в стадии ликвидации.