Появились фото последствий прорыва дамбы в Орске

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Появились фотографии последствий прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области, кадры публикует ТАСС. Ранее в пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что нынешняя паводковая ситуация, наблюдаемая на территории региона, бывает раз в 100 лет. Там уточнили, что по проекту частично разрушенная дамба в Орске была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего.

В МЧС России сообщили, что после прорыва дамбы подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах, вода прибывает в ту часть города, где расположен частный сектор. В Орске развернута спасательная операция с участием более 500 специалистов и порядка 200 единиц техники. Сотрудники МЧС вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что спада воды стоит ожидать через две-три недели. Градоначальник также констатировал, что ситуация меняется быстро и в худшую сторону. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение об увеличении в два раза выплат жителям Орска, пострадавшим в результате паводка. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.