Появились детали задержания экс-преподавателя МГЮА Беляковской SHOT: в Москве за взятку задержана экс-преподаватель МГЮА Беляковская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском аэропорту Домодедово была задержана 43-летняя Оксана Беляковская, преподававшая в столичном юридическом государственном университете имени О.Е. Кутафина. По его информации, женщина была объявлена в розыск и взята под стражу сразу после возвращения в Россию.

Как уточняет канал, экс-преподаватель обвиняется в передаче взятки в особо крупном размере, само задержание прошло 26 июня. Также сообщается, что женщине грозит до 15 лет лишения свободы: в ее отношении возбуждено два уголовных дела. Telegram-канал напомнил, что Беляковская числится одним из авторов современного учебного пособия по административному судопроизводству.

Ранее в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест был направлен студент Российского университета медицины, подозреваемый в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредников при передаче денег.

До этого власти Бразилии по запросу России осуществили экстрадицию Вероникой Лебедевой, обвиняемой в мошенничестве в сфере строительства. По данным следствия, ущерб от действий женщины превысил отметку в 67 млн рублей.