Потерявший жену и сына при взрыве газа в Ярославле обратился к россиянам

https://static.news.ru/photo/65fc02dc-e55b-11ea-b339-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Житель Ярославля Сергей Канатьев, который потерял жену и сына из-за взрыва газа в многоквартирном доме на улице Батова, призвал россиян помнить о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при использовании газа.

Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести, — сказал мужчина.

Канатьев занимается утилизацией бытовой техники и часто бывает в квартирах ярославцев. По его словам, периодически он видит газовые плиты в состоянии, которое «не передать словами».

Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии, — отметил житель Ярославля.

Он подчеркнул, что в этот раз трагедия коснулась дорогих и близких ему людей.

Канатьев рассказал журналистам 76.ru о своём сыне. По его словам, мальчик хотел быть похожим на отца, научиться водить машину. Ребёнок любил ходить за грибами и мастерить поделки.

Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Всё «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно, — подытожил мужчина.

Взрыв произошёл 21 августа. По предварительным данным, причиной стала утечка газа в квартире на четвёртом этаже. Погибли три человека: две женщины и ребёнок.

NEWS.ru писал, что спасатели расчистили завалы на месте взрыва, а также обследовали дом с помощью комплекса «Струна».