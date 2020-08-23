Потерявший жену и сына при взрыве газа в Ярославле обратился к россиянам

Житель Ярославля Сергей Канатьев, который потерял жену и сына из-за взрыва газа в многоквартирном доме на улице Батова, призвал россиян помнить о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при использовании газа.
Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести, — сказал мужчина.
Канатьев занимается утилизацией бытовой техники и часто бывает в квартирах ярославцев. По его словам, периодически он видит газовые плиты в состоянии, которое «не передать словами».
Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии, — отметил житель Ярославля.
Он подчеркнул, что в этот раз трагедия коснулась дорогих и близких ему людей.
Канатьев
Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Всё «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно, — подытожил мужчина.
Взрыв произошёл 21 августа. По предварительным данным, причиной стала утечка газа в квартире на четвёртом этаже. Погибли три человека: две женщины и ребёнок.
NEWS.ru писал, что спасатели расчистили завалы на месте взрыва, а также обследовали дом с помощью комплекса «Струна».
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