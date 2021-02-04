Потерпевший участвует в суде по делу Навального дистанционно

https://static.news.ru/photo/1eb91de6-6784-11eb-9851-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко, являющийся потерпевшим по делу о клевете со стороны оппозиционера Алексея Навального, принимает участие в заседании суда по видеосвязи.

При этом потерпевшего обязали надеть медицинскую маску, несмотря на то что он не присутствует в зале и общается с судом из своего дома.

Почему он в маске сидит в себя дома? — задал вопрос Алексей Навальный, которого обвиняют в клевете.

На суде оппозиционер присутствует лично, на нём не надеты наручники.

Ранее NEWS.ru писал, что заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено на 5 февраля из-за неявки подсудимого и потерпевшего.

Алексея Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Ранее Симоновский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о замене условного срока для Алексея Навального по делу «Ив Роше» на тюремное заключение сроком на 3,5 года за вычетом девяти месяцев, которые Навальный провёл под домашним арестом.