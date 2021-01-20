Суд по иску к Навальному о клевете перенесён на 5 февраля

https://static.news.ru/photo/2721f160-5aff-11eb-a86e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено из-за неявки подсудимого и потерпевшего. Мировой суд московского района Южное Медведково перенёс слушания на 10:00 утра 5 февраля.

На сегодняшний день совершенно очевидно, что невозможно рассмотрение дела ввиду неявки подсудимого и потерпевшего, — приводит РИА Новости заявление судьи Веры Акимовой.

Алексея Навального обвиняют по 2 части статьи 128.1 уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментарием Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Суд по этому делу ранее уже переносился в связи с болезнью Навального и его лечением в немецкой клинике Charité. 17 января основатель ФБК вернулся на родину и был задержан в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд арестовал Навального на 30 суток за отказ исполнять требования суда и уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Обвинение пригрозило заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Арестованный оппозиционный политик официальной странице опубликовал пост, в котором передал всем подписчика «привет» из спецблока столичного СИЗО «Матросская тишина», где он ждёт очередного судебного слушания.

Политик подчеркнул, что не жалеет о своём возвращении на родину. Как заявил Навальный, иначе он поступить не мог. И в этом, по его признанию, нет пафоса или жертвенности — только рациональный подход.