Потерпевшие не будут обжаловать приговор актёру Михаилу Ефремову

https://static.news.ru/photo/427a3f28-f1bc-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники погибшего Сергея Захарова не станут обжаловать приговор актёру Михаилу Ефремову, которого суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к 8 годам колонии. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.