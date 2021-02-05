Потанин оценил решение о взыскании с «Норникеля» 146 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/a9523c54-67e2-11eb-b948-96000091f725_660.jpg Владимир Потанин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

«Норникель» усвоил урок с разливом топлива в Норильске и впредь вопросам экологии будет уделять больше внимания, в том числе в финансовом плане. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин.

Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придётся относиться с ещё большей серьёзностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила, — заявил Потанин в эфире телеканала РБК.

По его словам, значительный штраф говорит в первую очередь о том, насколько серьёзно государство относится к экологическим вопросам. Потанин также подчеркнул, что «Норникель» в ближайшие годы потратит более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности, а также для устранения последствий аварии.

Как писал NEWS.ru, «Норильско-Таймырская энергетическая компания» должна будет выплатить по иску Роспотребнадзора штраф в размере 146 млрд рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля. Рекордный иск Роспотребнадзора удовлетворён частично. Ведомство запрашивало для «дочки» компании «Норникель» штраф в размере 148 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая 2020 года.

Многомиллиардный иск Росприроднадзора к НТЭК основан на приказе Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В этом документе прописан порядок расчёта ущерба. Однако несколько лет назад из прописанной в этом документе формулы расчёта ущерба «был убран коэффициент-2 для арктической зоны». Если бы он остался, говорил ранее эколог и экс-замруководителя природоохранного ведомства Олег Митволь, «Норникелю» бы «выкатили счёт под 250–300 млрд».