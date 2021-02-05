«Дочку» компании «Норникель» обязали выплатить 146 млрд рублей штрафа

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В ходе торгов Московской Биржи 5 февраля курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,75%, в моменте достигая 74,94 рубля. В последний раз курс американской валюты находился ниже 75 рублей 27 января текущего года. Курс евро снижался на 0,6%, до 89,79 рубля.

По данным торговой площадки на 11:20 мск, курс доллара составил 74,9325 рубля, к 12:05 он поднялся до 75 рублей. За евро в полдень по московскому времени давали 89,9 рубля. Стоимость...