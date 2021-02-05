«Дочку» компании «Норникель» обязали выплатить 146 млрд рублей штрафа

Норильско-таймырская энергетическая компания должна будет выплатить по иску Роспотребнадзора штраф в размере 146 млрд рублей. Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Красноярского края.
Рекордный иск Роспотребнадзора удовлетворён частично. Ведомство запрашивало для «дочки» компании «Норникель» штраф в размере 148 млрд рублей. Сумму снизили на 2 млрд.
Многомиллиардный иск Росприроднадзора к НТЭК основан на приказе Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В этом документе прописан порядок расчёта ущерба. Однако несколько лет назад из прописанной в этом документе формулы расчёта ущерба «был убран коэффициент-2 для арктической зоны». Если бы он остался, говорил ранее эколог и экс-замруководителя природоохранного ведомства Олег Митволь, «Норникелю» бы «выкатили счёт под 250–300 млрд».
В итоге суд решил ограничиться штрафом в 146 млрд.
Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать, — цитирует ТАСС решение инстанции.
Ранее NEWS.ru выпустил большое расследование на эту тему. В нём говорится, что 15 января в арбитражном суде Красноярского края состоялось очередное заседание по иску Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» о взыскании 147,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая 2020 года. До этого по Сети стали распространяться слухи о давлении на судью, от которой якобы требуется снизить сумму претензий.