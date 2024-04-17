Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился Mash: посадивший самолет под Новосибирском пилот ушел из «Уральских авиалиний»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой

Пилот Сергей Белов, который посадил самолет Airbus A320 в пшеничном поле Новосибирской области 12 сентября 2023 года, ушел из авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его информации, он уволился по собственному желанию.

Канал отметил, что авиакомпания расторгла трудовой договор с Беловым 15 апреля. С чем связано решение российского пилота уволиться, не уточняется.

По данным Росавиации, на борту Airbus A320 находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщал, что на подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема. Командир судна решил посадить самолет в поле, поскольку до ближайшего аэродрома могло не хватить топлива.

Ранее хирург Алексей Дикарев сообщил, что уволился из Кубанского медицинского университета после того, как он пришил четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. По словам врача, с таким предложением к нему обратилось руководство учреждения. Несмотря на успех операции, оно посчитало ее противоречивой.

Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на уход с должности хирурга Дикарева после операции по восстановлению лица ребенку из-за возможного нарушения его трудовых прав. Председателю СК РФ доложат обстоятельства увольнения врача.