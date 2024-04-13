Пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев, работавший в Кубанском медицинском университете, уволился по собственному желанию после того, как провел уникальную операцию, пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо, рассказал «Российской газете» сам врач. С таким предложением к нему обратилось руководство учреждения, так как операция была противоречивой. Сам же Дикарев уверен, что поступил правильно.