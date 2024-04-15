Бастрыкин заинтересовался увольнением хирурга, который пришил ребенку лицо СК проверит увольнение на Кубани хирурга, который пришил ребенку лицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат обстоятельства увольнения хирурга из вуза в Краснодарском крае, который провел уникальную операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр СК РФ. Врач пришил ребенку за один раз нос, губы и щеки, которые отгрызла собака, однако руководство учреждения посчитало операцию противоречивой.

Внимание главы СК России А. И. Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и социальной сети о возможном нарушении трудовых прав пластического и реконструктивного хирурга в Краснодарском крае, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю начата проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального главка представить доклад с результатами.

Пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев, работавший в Кубанском медицинском университете, уволился по собственному желанию после того, как провел уникальную операцию, пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. С таким предложением к нему обратилось руководство учреждения, так как операция была противоречивой. Врач пояснил, что оставил должность в вузе, чтобы не подводить коллег.