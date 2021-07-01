Порядок выдачи пенсий изменился в России с 1 июля

Пенсии в России с 1 июля начнут приходить на карту «Мир». Зачисление на Visa и Mastercard производиться больше не будет, пишет «Российская газета».

Если пенсионер к этому времени не оформил выплаты на «Мир», то ему придёт выплата на счёт, не привязанный к банковской карте. Если же у пенсионера нет такого счёта, банк предложит ему в десятидневный срок прийти в отделение или попросит предоставить реквизиты счёта без привязки к карте.

Если же пенсионер не явится, деньги снова вернутся в ПФР, а получателю придёт уведомление. Новые требования и нормы распространяются не на всех. Заводить карту «Мир» не придётся тем, кто получает выплаты на сберкнижку, номинальный счёт или почту. Ничего не изменится и для тех россиян, которые постоянно проживают за пределами страны.

Как сообщалось ранее, миллионы россиян в обозримом будущем рискуют остаться без страховых пенсий. Такой прогноз NEWS.ru озвучили сразу в двух структурах — Институте региональных проблем и Институте региональной экспертизы. Одной из ключевых причин эксперты называют расширяющееся поле теневой экономики.