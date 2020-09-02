Портал Russpass предложил новые туры по России

Созданная правительством Москвы платформа Russpass предложила новые направления для путешествий по российским регионам.
Среди новых туристических предложений — поездки в Грозный, путешествие в горы Кавказа, туры на Алтай, в Новочеркасск, Томск и Ярославль. Также среди новых направлений — экскурсионная поездка в Рязанскую область, включающая в себя посещение знаменитого памятника «Грибы с глазами»,
Новые туры предлагают москвичам попасть на экскурсии по одному из старейших городов Золотого кольца — Ярославлю, увидеть оживлённую столицу Чеченской республики, насладиться природой Алтая, полюбоваться искусством хохломской росписи в Нижегородской области, съездить в столицу казачества Новочерскасск или побывать в самом сердце Сибири — в Томске.
Портал Russpass систематизирует информацию о музеях, театрах, экскурсиях, кафе и ресторанах в разных уголках России и позволяет спланировать маршрут путешествия, заранее приобрести электронные билеты, узнать о наиболее интересных местах, отмечается в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что Russpass запустил общегородской конкурс «Маршруты по Москве», в рамках которого горожане смогут рассказать о любимых местах города.
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