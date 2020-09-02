Портал Russpass предложил новые туры по России

https://static.news.ru/photo/ab08b4ba-ece5-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Созданная правительством Москвы платформа Russpass предложила новые направления для путешествий по российским регионам.

Среди новых туристических предложений — поездки в Грозный, путешествие в горы Кавказа, туры на Алтай, в Новочеркасск, Томск и Ярославль. Также среди новых направлений — экскурсионная поездка в Рязанскую область, включающая в себя посещение знаменитого памятника «Грибы с глазами», сообщает портал «Москва 24».

Новые туры предлагают москвичам попасть на экскурсии по одному из старейших городов Золотого кольца — Ярославлю, увидеть оживлённую столицу Чеченской республики, насладиться природой Алтая, полюбоваться искусством хохломской росписи в Нижегородской области, съездить в столицу казачества Новочерскасск или побывать в самом сердце Сибири — в Томске.

Портал Russpass систематизирует информацию о музеях, театрах, экскурсиях, кафе и ресторанах в разных уголках России и позволяет спланировать маршрут путешествия, заранее приобрести электронные билеты, узнать о наиболее интересных местах, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Russpass запустил общегородской конкурс «Маршруты по Москве», в рамках которого горожане смогут рассказать о любимых местах города.