Порошенко пожаловался, что его не пустили за границу по приказу Зеленского Порошенко заявил, что Зеленский не пустил его в командировку в США и Польшу

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Петр Порошенко

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил в Telegram-канале, что пограничники не пустили его в командировку в США и Польшу, несмотря на наличие удостоверения, подписанного председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По его словам, это было сделано по указанию президента страны Владимира Зеленского.

У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили <...> Майор [погранслужбы] выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского, — сказал Порошенко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Порошенко и политик Юлия Тимошенко разработали план, согласно которому они получат высшую власть в стране. По его данным, Порошенко и Тимошенко уже поделились своими намерениями с посольством США.

Между тем в Politico была опубликована статья, где говорилось, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.