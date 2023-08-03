Олейник раскрыл план Порошенко и Тимошенко по захвату власти на Украине Экс-депутат Рады Олейник: Тимошенко и Порошенко передали в США план захвата власти на Украине

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко и политик Юлия Тимошенко разработали план, согласно которому они получат высшую власть в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его данным, Порошенко и Тимошенко уже поделились своими намерениями с посольством США.

Комментируя публикацию издания Politico, авторы которого заявили, что в случае гибели Зеленского руководить страной сможет, в частности, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, Владимир Олейник высказал мнение, что «Стефанчук долго не продержится» в кресле исполняющего обязанности президента из-за планов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Они грамотно подсуетятся. Переизбрать Стефанчука можно быстро, выбрав одного из них спикером, а другого — первым вице-спикером. Таким образом они станут во главе Украины до назначения новых выборов. Такой план они уже, по моим данным, передали в посольство США, — заявил Олейник.

Ранее в Politico была опубликована статья, где говорилось, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского власть до новых выборов главы государства перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. По его словам, идея о коллективном руководстве Украиной является фантазией западных лидеров.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у властей Украины нет никакого плана об организации преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского. Он добавил, что не понимает, зачем авторитетное издание Politico распространяет обратные утверждения.