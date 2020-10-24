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Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах России

05:44, 27 октября 2020
Фото: Unsplash

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счёт взрослого населения.

Как отметили в ведомстве, активность вирусов гриппа в странах Европейского региона остаётся на межэпидемическом уровне. С 19 октября по 25 октября 2020 года в России регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленная респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и т.д).

Вакцинация против гриппа продолжается во всех субъектах страны, привито более 43,8 млн. человек, что составляет 29,9 % от численности населения.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре назвали самые популярные прививки от инфекций. Больше всего россиян делают прививку от гриппа, на втором месте расположилась ревакцинация против столбняка и дифтерии.

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