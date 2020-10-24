В Роспотребнадзоре назвали самые популярные прививки от инфекций

https://static.news.ru/photo/110653be-153e-11eb-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше всего россиян делают прививку от гриппа. Так, в 2019 году соответствующую вакцину получили больше 72 млн жителей страны. На втором месте расположилась ревакцинация против столбняка (10,91 млн человек) и дифтерии (10,49 млн). С такими данными Роспотребнадзора за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку наиболее распространённых попали повторные прививки от полиомиелита (4,53 млн) и кори (3,26 млн).

В свою очередь, наименее популярными оказались прививки против гепатита А (504,1 тысяча), клещевого энцефалита (1,06 млн) и ревакцинация против пневмококковой инфекции (1,35 млн).

Президент Владимир Путин и правительство России поставили задачу провести вакцинацию против гриппа 60% населения страны. Эта работа идёт полным ходом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени от гриппа привиты свыше 26% россиян.

В свою очередь замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что при одновременном заражении коронавирусом и гриппом инфекция протекает тяжелее, поэтому возрастает риск летального исхода. По её словам, согласно ряду зарубежных публикаций, вирусы гриппа увеличивают число рецепторов к COVID-19 на клетках верхних и нижних дыхательных путей.

Пшеничная также отметила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо привиться, так как это заболевание осложняет течение коронавируса и особо опасно для людей, входящих в группы риска, писал NEWS.ru.