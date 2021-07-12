Попова рассказала об инкубационном периоде у «омикрон»-штамма

Человек, который встретился с «омикроном»-штаммом, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что инкубационный период у нового штамма составляет от двух до пяти дней. Её слова передаёт РИА Новости.

Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей - на слизистой носа, на слизистой горла. Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передаётся, — цитирует её агентство.

Попова добавила, что человек, который встретился с этим штаммом вирусом, становится заразным ещё до того, как он сам понимает, что недомогает.

И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», — резюмировала Попова.

Она также отметила, что люди с иммунитетом к коронавирусу заражаются «омикроном», но у привившихся он не вызывает тяжёлого течения болезни. При этом первые симптомы болезни похожи на обычные ОРВИ и грипп, а вот дальнейшее развитие болезни непредсказуемо.

Ранее Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр.