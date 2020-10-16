Попова рассказала, кто чаще всего болеет COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4258a64-0fe4-11eb-b251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди офисных работников оказалось больше всего заболевших COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, работающие в офисе, — цитирует её РИА Новости.

Попова добавила, что вредные привычки, к примеру, курение, ослабляют иммунитет. Человек становится менее защищённым. Более того, врачи не могут предугадать степень тяжести течения болезни и у здорового человека, даже физически развитого. По мнению главы ведомства, врачи ещё не разобрались с коварством COVID-19 и поэтому соблюдение индивидуальных мер безопасности необходимо.

В связи с переходом части работников на удалёнку у офисных работников почти наверняка вырастут расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По оценкам экспертов, тем, кто будет трудиться из дома, платить по квитанциям придётся как минимум на 10% больше. Ранее NEWS.ru узнал, как уберечь свой кошелёк от дополнительных расходов.