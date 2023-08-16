Поплавская обратила внимание на Лазареву, радующуюся ударам ВСУ по России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская раскритиковала в своем Telegram-канале заявление телеведущей Татьяны Лазаревой, которая в одном из своих интервью сообщила, что радуется регулярным атакам беспилотников на российские города и недавней попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Лазарева пояснила, что очень ждет смены нынешнего режима в России, и ей все равно, что именно приведет к этому.

У Лазаревой все признаки желто-синей болезни. Её бы оградить от остальной илитки, выезжающей на Запад. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь патриотично-профилактическую, — прокомментировала эти слова Поплавская.

Ранее актриса предложила возбудить уголовные дела о финансировании терроризма в отношении Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также арестовать их активы. По словам Поплавской, эти артисты открыто поддерживают киевский режим и «собирают деньги для тех, кто убивает русских людей».