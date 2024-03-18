Попавший в секс-скандал школьник из Первоуральска обвинил друзей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из 14-летних подростков, попавший в скандал с групповым сексом в свердловском городе Первоуральске, заявил, что в эту историю его втянули друзья, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. По словам школьника, в день произошедшего его не было в этой компании. В следственном управлении Следственного комитета по области комментировать тему не стали.

Миша говорил, что не причастен к истории. Да, это он познакомил остальных мальчиков с этой девочкой, но, по его словам, в тот вечер он не был в их компании у нее дома. Он считает, что в переделку его втянули другие парни, — сказал собеседник издания.

Ранее в Первоуральске следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Видео на телефоне одного из них нашла его мама и обратилась в полицию. Несовершеннолетним грозит до шести лет колонии.

Журналисты сообщали, что к 11-летней девочке на Урале, с которой было снято групповое секс-видео, изначально пришли в гости пятеро восьмиклассников. По словам собеседника издания, с ними она познакомилась в социальных сетях и пригласила к себе. Они вместе выпивали, двое из них позже ушли, а оставшиеся устроили оргию и записали все на камеру телефона.