Хасбик c iPhone призвал мусульман отказаться от товаров из США Хасбик призвал молящихся за Палестину не пользоваться товарами из Израиля и США

Фото: Социальные сети

Хасбулла Магомедов

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик, опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост с призывом к мусульманам, молящимся за благополучие народа Палестины, не пользоваться израильскими и американскими товарами. При этом сам блогер пользуется техникой Apple.

Если вы пользуетесь продукцией Америки и Израиля, при этом делая дуа (обращение мусульманина к богу. — NEWS.ru) за Палестину, чтобы всевышний наказал всех, кто причастен к этому геноциду, вы делаете дуа против себя. Слова без действий ничего не значат. Делайте дуа и не будьте спонсорами геноцида, — написал блогер.

При этом в соцсетях блогера опубликованы снимки, на которых он держит в руках iPhone от американского технологического гиганта Apple. Последний снимок со смартфоном Хасбик опубликовал два дня назад.

Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей перепутали дагестанского блогера Хасбика с ливанским движением «Хезболла». Пользователи Twitter (X) призывали блогера к прекращению огня в секторе Газа. Предполагается, что путаница возникла из-за схожего написания имени блогера и названия движения на английском языке.