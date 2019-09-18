Оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы — компания «МаксимаТелеком», предоставит пользователям доступ в Интернет без оплаты и просмотра рекламы.
Как сообщили
18 сентября пользователи Wi-Fi в транспорте Москвы получили многочисленные спам-сообщения. В «МаксимаТелеком» заявляли, что специалисты разбираются в причинах произошедшего.
Ранее News.ru писал о том, что с начала 2019 года бесплатным Интернетом в наземном общественном транспорте и на остановках воспользовались более 52 млн раз. К сети MT_FREE подключились почти пять миллионов пользователей.