https://static.news.ru/photo/1af6b0ba-c145-11e9-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы — компания «МаксимаТелеком», предоставит пользователям доступ в Интернет без оплаты и просмотра рекламы.

Как сообщили РИА Новости в организации, такое решение было принято в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в приложении MT_FREE. Активировать пробный премиум-пакет на три дня можно по специальному промокоду до 21 сентября.

18 сентября пользователи Wi-Fi в транспорте Москвы получили многочисленные спам-сообщения. В «МаксимаТелеком» заявляли, что специалисты разбираются в причинах произошедшего.

Ранее News.ru писал о том, что с начала 2019 года бесплатным Интернетом в наземном общественном транспорте и на остановках воспользовались более 52 млн раз. К сети MT_FREE подключились почти пять миллионов пользователей.