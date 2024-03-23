Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте» Downradar: зафиксировано более двух тысяч жалоб на работу «ВКонтакте»

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Жители России жалуются на сбои в работе «ВКонтакте», информирует сервис Downradar. По их информации, большинство обращений поступает из Москвы. В самом менеджере выпустили заявление, в котором подтверждается, что на часть серверов повысилась нагрузка, поэтому некоторые юзеры могут испытывать проблемы с загрузкой.

Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов из-за повышенной нагрузки,— говорится в пресс-релизе «ВКонтакте».

Ранее в работе мессенджера Telegram в России и на территории Европы произошел сбой. Пользователи мессенджера отмечают, что с трудом загружаются фото и видео. Также в Москве наблюдаются перебои с сотовой связью.

Это происходит на фоне теракта «Крокусе». ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». По данным ФСБ, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали. СМИ приводят аналогичную информацию.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. При этом источник Telegram-канала SHOT сообщил, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе».