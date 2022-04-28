Пользователь AliExpress подтвердил проблемы с оплатой российскими картами

Фото Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователь сервиса онлайн-покупок AliExpress Сергей подтвердил проблемы с оплатой товаров российскими картами, сообщает издание АБН. Он объяснил, что транзакции блокируют на уровне платежной системы, и посоветовал даже не пытаться что-либо заказать.

Ничего изменить не получится никакими ухищрениями. Даже не пытайтесь. Максимум один-два платежа пройдут, а затем вычислят и забанят. Единственная возможность — это новый аккаунт, новая платёжная карта, новый IP, вычищенный браузер и главное, новое место жительства, точнее индекс. Если не выполнено хоть одно условие — бан, — сказал Сергей.

О том, что «AliExpress Россия» испытывает сложности при обработке платежей россиян, ранее сообщили в пресс-службе компании. Проблемы возникают при оплате зарубежных товаров. Россиянам посоветовали пока оплачивать покупки через сервис Qiwi или счёт мобильного телефона. При этом в феврале в AliExpress заявляли, что маркетплейс продолжит свою деятельность, несмотря на введённые против России санкции.

Ранее о сбоях в работе сервиса заявляли клиенты Wildberries. Было зафиксировано 1006 жалоб. Около 64% юзеров столкнулись с проблемами в работе приложения, примерно 24% сообщили о неполадках в работе веб-сайта, и около 10% пожаловались на невозможность отследить свои заказы.