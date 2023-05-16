Польская наемница прострелила ногу жителю Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенные дома в Артёмовске

В Артемовске местный житель пострадал от ранения в ногу, сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу пострадавшего Ольгу. В мужчину выстрелила воюющая на стороне ВСУ польская наемница, которую представители ЧВК «Вагнер», со слов местной жительницы, ликвидировали через два дня. Пуля настигла мужчину, когда он возвращался с водой домой, чтобы оказать помощь знакомой пенсионерке.

Она когда ранила его, он упал, начал ползти во двор. А я взяла и вышла. Он мне кричит: «Оля, я ранен! Не выходи!» Я говорю: «Как ранен?» Он: «Сиди дома, не выходи!» Когда к крыльцу подполз, я вытащила одеяло и в дом [его] втянула. Стала обрабатывать рану, хотя я сама не медик, поэтому кровь там лилась рекой, — рассказала Ольга.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью зачистили «гнездо» ВСУ в Артемовске. Он добавил, что украинские военные контролируют последний дом в городе. Всего за день российским силам удалось продвинуться еще на 200 метров. До этого старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин заявлял, что ВС РФ потребуется еще около недели, чтобы взять Артемовск под свой контроль.