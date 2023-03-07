Россиянам дали совет, как вести себя при появлении беспилотников Полковник Литовкин призвал россиян проявлять бдительность при появлении БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При появлении в небе вражеских беспилотников россиянам следует проявлять бдительность и наблюдать куда они направляется, предупредил полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что соблюдение этих правил поможет вовремя спрятаться в укрытии и оказать первую помощь пострадавшим в случае атаки БПЛА.

Мирному населению нужно проявлять бдительность и смотреть, куда летит беспилотник. При необходимости они должны быть готовы потушить пожар, оказать пострадавшим первую помощь и вовремя спрятаться в укрытиях, — пояснил военный эксперт.

По словам Литовкина, существует несколько способов борьбы с БПЛА. В первую очередь, это средства ПВО, которые есть у российской армии. Также для борьбы применяются переносные зенитно-ракетные комплексы, «панцири» и системы радиоэлектронной борьбы. Эксперт отметил, что существуют специальные ружья, которые позволяют прервать связь беспилотника с оператором.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками вблизи населенных пунктов Авдеевка ДНР и Двуречная Харьковской области. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что там также располагались центры управления средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.