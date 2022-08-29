Политолог рассказал о возможности запрета Россией реэкспорта углеводородов Политолог Леви: Россия может запретить реэкспорт углеводородов в ответ на санкции

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия может запретить реэкспорт своих углеводородов в ответ на предложенный странами Балтии восьмой пакет санкций, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Леви. В случае принятия такой меры экспортировать российскую продукцию можно будет только в конкретные страны, но не дальше, что сделает невозможным поставки углеводородов в составе различных смесей, пояснил эксперт.

РФ в свою очередь может подключиться к этому новому восьмому пакету санкций в полном объеме и ввести мораторий на реэкспорт своих углеводородов, который будет действовать по принципу маркировки нефти, угля, газа и так далее, — рассказал эксперт.

Леви считает, что попытки вводить дальнейшие ограничения против России приведут только к росту экономического кризиса внутри ЕС. По его словам, страны Прибалтики, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания способны вводить неосторожные санкции, тогда как остальные страны Евросоюза понимают, что многие ограничения небезопасны, в первую очередь для их собственных экономик.

Эстония ранее представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций в отношении России, которые затрагивают торговлю, энергетику и банковское взаимодействие в рамках системы SWIFT. В санкционные списки предлагается включить еще большее количество граждан и организаций России.