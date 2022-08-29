Страны Балтии направили ЕК предложения по восьмому пакету санкций

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Страны Балтии подготовили предложения по восьмому пакету санкций в отношении России и направили их Еврокомиссии. Они призывают принять его как можно скорее, сообщает Die Welt со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций — NEWS.ru) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу, — сказал министр.

Он уточнил, что предлагаемые странами Балтии новые ограничения в отношении РФ касаются торговли, энергетики и системы SWIFT. Кроме того, они выступают за включение в санкционные списки еще большего количества граждан России и организаций.

Предыдущий, седьмой, пакет санкций в отношении РФ был принят Евросоюзом 21 июля. Он ввел запрет на покупку российского золота, ограничения в отношении Сбербанка, «Юнармии», фонда «Русский мир», а также ряда юридических и физических лиц. В частности, под санкции попали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.