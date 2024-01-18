«Пощечина Макрону»: европеист о желании ЦАР пригласить российских военных Европеист Федоров: военная база России в ЦАР станет «пощечиной наотмашь» Макрону

Фото: T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если российская военная база действительно появится на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР), то станет «пощечиной наотмашь» президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его мнению, РФ не обратит внимания даже на самую болезненную реакцию Парижа на усиление позиций Москвы в Африке.

Если в ЦАР действительно появится российская военная база, то Макрон получит пощечину наотмашь — Франция считала Африку своей вотчиной, куда другим путь запрещен. Париж болезненно воспринимает усиление позиций РФ в Африке, но нам на это наплевать, у нас свои интересы, — добавил Федоров.

Он подчеркнул, что не так давно Макрон вынужденно вывел французский контингент из Мали, Чада, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигера из-за провала операции «Бархан» против террористических группировок.

Посольство России в ЦАР ранее подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты отметили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены.

Накануне о желании властей ЦАР видеть в стране военную базу РФ объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. Он отметил, что руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.