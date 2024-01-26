Политолог объяснил, почему Байден не боится возможного развала США Политолог Лидовской: Байден не боится развала США из-за самоуверенности

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не боится возможного развала США из-за миграционного кризиса в Техасе, так как уверен в контролируемости ситуации, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, Байден использует наплыв нелегалов из Мексики для борьбы с бывшим главой США Дональдом Трампом.

Это часть предвыборной борьбы. Стычки между местными силовиками и федералами допускаются, но говорить о развале США, о выходе Техаса из состава США очень преждевременно. Но Байден, чувствуя проигрыш на грядущих выборах, может попытаться разгромить сторонников Трампа силовым образом, так как юридически Трампа уничтожит Байден не смог. Возможна провокация в Техасе, — добавил Лидовской.

Собеседник не исключил, что Байден готов обострять ситуацию и дальше, лишь бы выставить руководство 25 штатов, выступивших против его политики, нарушителями закона и начать их преследование. Лидовской подчеркнул, что Байден пытается заработать репутацию сильного лидера.

Байден пытается обострить ситуацию, но речи о развале США не идет. Он хочет выставить руководство данных штатов нарушителями закона, чтобы потом их преследовать. Идет борьба за власть, отсюда ультиматумы Байдена, ему нужен контроль над ситуацией для создания репутации сильного лидера. Другой вопрос — осталась ли эта власть у него?, — подытожил Лидовской.

Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.