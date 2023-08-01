Политолог объяснил опасность осеннего перемирия на Украине Политолог Живов: вбросами об осеннем перемирии Киев пытается спасти ВСУ от разгрома

Фото: МО Украины

Рассуждения об осеннем перемирии являются спланированной информационной кампанией, авторы которой находятся в Киеве, заявил политолог Алексей Живов. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Сорока-белобока», подобными спекуляциями украинские власти хотят спасти ВСУ от разгрома за счет снижения боеспособности российской армии. Это означает, что для ВС РФ вбросы о прекращении огня опасны.

Армия — живой организм, состоящий из людей, каждый день рискующих своей жизнью ради будущего нашей страны. Ради того, что они могут никогда не увидеть. Каждый солдат и офицер должен быть твердо уверен, что мы идем к победе, и пока ее не добьемся — не остановимся. Иначе армия начнет себя беречь, — объяснил Живов.

Именно поэтому, как утверждает эксперт, Россия должна пресекать информационные атаки, тем более, что Киев неоднократно саботировал мирные инициативы. Живов также обратил внимание на принимаемые российскими властями жесткие законы военного значения. Эти меры, по мнению политолога, вряд ли указывают на скорое прекращение боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. В то же время он признал, что западные правительства препятствуют диалогу.