Политолог: никто не хочет добиваться истины в деле MH17

https://static.news.ru/photo/bcfaa366-be25-11ea-8613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал слушания по делу крушения МН17, состоявшиеся 3 июля в Схипхоле.

Я думаю, если бы кто-то действительно хотел добиться истины в этом вопросе, то все перечисленные данные давно были бы приобщены к разбирательству. И всё было бы давно очевидно и ясно. Но тогда никакого отношения ко всему произошедшему никакие российские граждане или российские структуры не имели бы. А задача стоит совершенно противоположная, — сообщил Мартынов в беседе с RT.

В ходе заседания суда по делу о крушении в 2014 году Boeing 777 было решено запросить у властей США спутниковые снимки района катастрофы. На сегодняшний день эти данные представлены в виде текстового описания. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхейса, с осени 2016 года прокуратура не запрашивала доступ к этим снимкам в рамках расследования.

Кроме того, суд отклонил прошение стороны защиты на повторный запрос информации с радаров НАТО, которые могли зафиксировать обстановку в небе над Донбассом в момент крушения. Требование о переводе всех документов по делу крушения МН17 на русский язык также было отклонено судом. Слушания по делу отложили до 31 августа.

В частности, во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и по единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что нидерландская прокуратура в суде по делу о крушении Boeing рейса MH17 представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».