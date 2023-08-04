Политолог назвал единственный способ предотвратить вымирание России Политолог Тимофеев предложил запретить аборты для спасения России

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Чтобы предотвратить вымирание России, необходимо полностью запретить аборты, заявил политолог Денис Тимофеев. В беседе с «Царьградом» он уточнил, что, по его мнению, это единственный действенный способ, чтобы выйти из демографического кризиса. Эксперт отметил, что для принятия такого решения необходима «политическая воля».

Есть только один реально рабочий способ, и это запрет абортов. <...> Для этого нужна политическая воля. На мой взгляд, это стало бы решением проблемы, — заявил политолог.

Эксперт подчеркнул, что несколько лет назад придерживался другой позиции и считал, что необходимо оставить женщинам свободу выбора. Сейчас, по его мнению, обстоятельства сложились таким образом, что это единственное правильное решение.

В Мордовии ранее запретили пропаганду абортов среди женщин. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность: для россиян штрафы составят 5–10 тысяч рублей, для иностранцев — 10–20 тысяч, для должностных лиц — 25–50 тысяч, а для юридических лиц — 100–200 тысяч.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ответ на это назвала ненужным закон о запрете склонения женщин к абортам. Депутат отметила, что она часто слышит от коллег, что гинекологи заставляют прерывать беременность с целью заработать. Это, по ее словам, как минимум неэтично.