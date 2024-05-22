Политолог Чадаев назвал Зеленского «просроченным» президентом

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

По истечении президентского срока Владимира Зеленского на посту главы Украины внутри страны активизировались политические силы, которые муссируют эту тему, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru политолог, советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Алексей Чадаев на патриотическом фестивале «Русское лето» в Воронеже. По его словам, украинского лидера считают «просроченным».

Я наблюдаю, что наиболее отважные игроки тамошней политики уже включились в тему, что президент-то просроченный. И немножко осмелели в своих заявлениях: ранее-то сидели тихо, как мышь под веником. А теперь и [экс-советник офиса президента Украины Алексей] Арестович голос подал, и военблогеры, и [бывший украинский лидер Петр] Порошенко, — заявил Чадаев.

Он отметил, что разговоры идут именно в контексте заявления президента России Владимира Путина, который сказал, что теперь непонятно, как с Зеленским подписывать бумаги.

Кто он? Если вдруг придется подписывать, то уже точно не с ним, — заключил собеседник.

Ранее Путин отметил, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.

Арестович в свою очередь заявил, что Зеленский привел государство к катастрофе. По его словам, глава Украины пять лет назад получил шанс изменить страну, но не воспользовался им, «все слив в унитаз».