Арестович раскритиковал режим Зеленского Арестович: режим Зеленского довел Украину до катастрофы

Режим президента Украины Владимира Зеленского привел страну к катастрофе, заявил в своем Telegram-канале экс-советник его офиса Алексей Арестович (внесен в РФ список экстремистов и террористов). По его словам, глава Украины пять лет назад получил шанс изменить страну, но не воспользовался им.

Возьмите предвыборную программу, что он там молол и лепетал, и сравните с тем, что есть, и вы поймете, что нас обманули, — заявил Арестович.

Он считает, что Зеленским «все слито в унитаз» и украинский народ сейчас «лишен надежды», так как не было выполнено ничего из обещанного. Повальное бегство от ответственности стало общим стилем госуправления, посетовал экс-советник офиса Зеленского. По словам Арестовича результатом пятилетнего президентства действующего главы государства стала катастрофа.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с Россией Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, боевой дух военных и собственное производство.