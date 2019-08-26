https://static.news.ru/photo/2af0010e-c8b3-11e9-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Средняя плата за полис ОСАГО в период с января по июль 2019 года снизилась в среднем на 5,5% по сравнению с первой половиной 2018 года.

Цена полиса для владельцев легковых автомобилей, согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в июле составила 5363 рубля, что на 3,08% ниже по сравнению с июлем 2018 года.

По мнению экспертов, полисы подешевели в результате реформы ОСАГО. В частности, снижению стоимости полисов способствовало расширение Центробанком тарифного коридора, что привело к росту конкуренции среди страховых компаний. В результате страховщики стали обращать внимание на регионы, которые ранее их мало привлекали.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов полагает, что возможно ещё большее удешевление полисов для добросовестных водителей. Однако для этого необходимо продолжать работу по индивидуализации тарифов, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в МВД хотят упростить проверку полисов ОСАГО. Согласно проекту постановления ведомства, водители смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис не только в бумажном, но и электронном виде.