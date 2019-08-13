Министерство внутренних дел России разработало проект постановления правительства, который упрощает процедуру проверки электронного полиса ОСАГО.
Водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, — говорится в сообщении на сайте МВД России.
При этом полицейский может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путём запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
Как ранее писал News.ru, правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий изменение подхода к установке тарифов на полисы ОСАГО. Документ предполагает наделение страховых компаний правом самостоятельно выбирать способ применения базовых ставок, регулируемых Центробанком.