Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московская мэрия поступила разумно, отказавшись согласовать шествие за честные выборы, запланированное на 17 августа. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, летом в Москве отдыхают туристы, которые посещают достопримечательности, ходят в театры и музеи. Однако постоянные митинги только мешают этому. Превращать Москву 2019 года в Москву 1989-1990 годов,...