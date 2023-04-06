Полиция задержала назвавшего себя педофилом треш-блогера

Фото: Соцсети

Дмитрий Серов

В Ивановской области сотрудники полиции задержали треш-блогера Дмитрия Серова, который унижал ребенка в прямом эфире и называл себя педофилом, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Блогер во время стрима довел девочку до слез и бил ее, когда она пыталась вырваться. После этого видео в отношении Серова силовики начали проверку.

Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире, — сказала Волк.

По одной из версий, ранее мужчина отбывал срок за изнасилование. Девочка на видео — дочь блогера от бывшей жены. Супруга развелась с Серовым, обвинив его в домашнем насилии. Женщина утверждала, что он сломал ей нос, колено и палец.

Ситуацию прокомментировала также уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская. Она рассказала, что что мужчина бил свою дочь, которая проживает с мамой. При этом в базах состоящих на учете семей Серов не значится.

Ранее стало известно, что свыше 60% россиян считают, что необходимо блокировать контент, который распространяют так называемые треш-стримеры. По их мнению, государству следует принять законопроекты по ограничению деятельности такого рода стримеров и повысить ответственность соцсетей за размещение подобного контента.