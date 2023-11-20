Полиция проверила слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью МВД не нашло нарушений в словах Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Полиция не выявила признаков экстремизма в словах главреда RT Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 2 октября Симоньян в своей программе «Ч.Т.Д.» привела слова неназванного советского инженера, о том, что если произвести «где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв», то «ничего такого страшного» не будет.

Ступин выложил копию документа, в котором говорится, что ГУ МВД по Москве рассмотрело его обращение по факту высказываний Симоньян. В тексте указано, что в ходе проведенной проверки полиция не выявила оснований для реагирования в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

10 октября Симоньян в программе у Владимира Соловьева на «России 1» заявила, что не призывала произвести ядерный взрыв над Сибирью. По словам главреда RT, сотни СМИ распространили про нее «полную чушь», и ей было «очень неприятно» в связи с этим. Симоньян подчеркнула, что «ничего подобного не предлагала». Она указала, что работает в эфире «20 с лишним лет», и никто еще не мог ее заподозрить «сумасшествии».

Бывший помощник Ступина Николай Королев после высказываний Симоньян о термоядерном взрыве сообщил, что направил жалобу на главреда RT не только в МВД, но и в Следственный комитет. По его мнению, подобные рассуждения являются нарушением законодательства РФ. Королев обратился с просьбой проанализировать слова Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.