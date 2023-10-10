Симоньян открестилась от слов про испытания ядерных взрывов над Сибирью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире у Владимира Соловьева на «России 1» заявила, что не предлагала произвести ядерный удар над Сибирью. По словам журналистки, «сотни СМИ» растиражировали фейк о ее высказывании.

Мне было очень неприятно, когда на этой неделе вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 с лишним лет работаю в эфире, никто не мог меня заподозрить, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала и не говорила, и говорить не могла, — возмутилась Симоньян.

Она добавила, что все публикации на эту тему были оскорбительными для нее и жителей Сибири. Симоньян отдельно обратилась к гражданам, еще раз подчеркнув, что не предлагала проводить ядерные испытания над регионом. Также журналистка выразила восхищение «могучим характером» Сибири.

На прошлой неделе Маргарита Симоньян в программе «Ч.Т.Д.» озвучила мысль, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет»: ни ядерной зимы, ни радиации, ни всплеска онкологических заболеваний у населения. Также главный редактор RT допустила, что «ядерный ультиматум» может стать решением украинского конфликта.

Услышанное вызвало негодование у бывшего помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николая Королева. Он направил жалобу в СК и МВД на Симоньян, поскольку подобные высказывания нарушают законы России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь вступился за журналистку. Он заявил, что Симоньян является патриотом своей страны, который отстаивает национальные интересы на любых площадках. Кадыров предположил, что слова Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью были просто примером того, что даже при таком страшном развитии событий Россия стратегически не проиграет, в отличие от остальных стран.