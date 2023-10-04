На Симоньян пожаловались в СК за слова о ядерном взрыве над Сибирью Экс-помощник депутата МГД Королев призвал СК привлечь Симоньян к ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Николай Королев направил жалобу в Следственный комитет и МВД на руководителя телеканала RT Маргариту Симоньян после ее слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью. По мнению Королева, которое приводит Telegram-канал «Осторожно, новости», такого рода высказывания нарушают законы Российской Федерации.

Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений, — заявил Королев.

Он также сообщил, что отправил обращения в СК и МВД. В них мужчина потребовал проанализировать высказывания журналистки и привлечь ее к административной или уголовной ответственности, отмечает Telegram-канал.

Ранее Маргарита Симоньян в программе «Ч.Т.Д.» заявила, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы и бурного развития онкологических заболеваний у населения. При этом Симоньян полагает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине и «можно будет вернуться в 1993 год», когда не было смартфонов и люди пользовались проводными телефонами.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. При этом он подчеркнул, что слова главного редактора RT не всегда отражают официальную позицию властей. Песков также призвал не забывать, что Симоньян не работает в официальных органах власти.