Полицейский стал виновником смерти жертвы домашнего насилия

Полицейский из Москвы Михаил Брухов не стал вызывать наряд к жертве домашнего насилия. Это привело к тому, что муж избил женщину до смерти.
Звонок дежурному поступил от очевидцев. Они сообщили, что из квартиры слышны крики, грохот и угрозы. Однако сотрудник полиции не стал уделять внимание этой информации. Спустя несколько часов женщина скончалась от травм. В МВД подчеркнули, что в эту квартиру уже приезжал наряд для проведения профилактической беседы с мужчиной.
Против полицейского возбуждено уголовное дело о халатности. Он будет уволен со службы, информирует Telegram-канал «112».
Ранее представители российского МВД сообщили о снижении домашнего насилия на 13% в период пандемии коронавируса. Также, по данным правоохранительных органов, сократилось количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах.
Как информировал NEWS.ru, депутаты подготовили обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни самоизоляции.
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