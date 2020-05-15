Полицейский стал виновником смерти жертвы домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/67863750-b723-11ea-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Полицейский из Москвы Михаил Брухов не стал вызывать наряд к жертве домашнего насилия. Это привело к тому, что муж избил женщину до смерти.

Звонок дежурному поступил от очевидцев. Они сообщили, что из квартиры слышны крики, грохот и угрозы. Однако сотрудник полиции не стал уделять внимание этой информации. Спустя несколько часов женщина скончалась от травм. В МВД подчеркнули, что в эту квартиру уже приезжал наряд для проведения профилактической беседы с мужчиной.

Против полицейского возбуждено уголовное дело о халатности. Он будет уволен со службы, информирует Telegram-канал «112».

Ранее представители российского МВД сообщили о снижении домашнего насилия на 13% в период пандемии коронавируса. Также, по данным правоохранительных органов, сократилось количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах.

Как информировал NEWS.ru, депутаты подготовили обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни самоизоляции.