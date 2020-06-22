Полицейские задержали более 25 пикетчиков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 25 пикетчиков, которые выступали против приговора по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации). Рейды проходили у здания ФСБ на Лубянке.
На данный момент к месту митинга подъехали сотрудники ОМОНа. Адвокаты «Апологии Протеста» Григорий Червонный и Мансур Гильманов отправились к задержанным в ОВД «Мещанский», информирует Znak.
Помимо этого, около 30 человек были задержаны в Санкт-Петербурге. Активисты вышли к первому окружному Западному военному суду города. Они играли на барабанах и пели песню группы «Порнофильмы» «Это точно пройдёт». Таким способом они поддерживали Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника группы «Война» Петра Верзилова. Его обвиняли в мелком хулиганстве. Мужчина заявил, что стал жертвой полицейской провокации.
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