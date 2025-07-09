Покоряем вкусовые рецепторы с этим ПП-десертом: фисташковый взрыв!

Этот легкий десерт сочетает нежность творожного крема с насыщенным вкусом фисташек. Без сахара и лишних калорий — он станет идеальным завершением трапезы для тех, кто следит за питанием. Простота приготовления и изысканный вкус удивят даже гурманов.

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

какао — 1,5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мягкий творог или греческий йогурт — 150 г;

подсластитель — по вкусу;

фисташковая паста — 2 ст. л.;

греческий йогурт — 50 г;

молоко — 1–2 ст. л.;

фисташки — 1 ст. л.

Приготовление:

Размять банан вилкой до однородности. Добавить яйцо, какао и разрыхлитель, тщательно перемешать. Выложить массу в форму и готовить в микроволновке четыре минуты. Для крема смешать творог с подсластителем. Для соуса соединить фисташковую пасту с йогуртом и молоком. В готовом бисквите сделать углубление, заполнить кремом. Полить фисташковым соусом и посыпать дроблеными фисташками.

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