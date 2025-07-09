Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 19:35

Покоряем вкусовые рецепторы с этим ПП-десертом: фисташковый взрыв!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот легкий десерт сочетает нежность творожного крема с насыщенным вкусом фисташек. Без сахара и лишних калорий — он станет идеальным завершением трапезы для тех, кто следит за питанием. Простота приготовления и изысканный вкус удивят даже гурманов.

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • какао — 1,5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мягкий творог или греческий йогурт — 150 г;
  • подсластитель — по вкусу;
  • фисташковая паста — 2 ст. л.;
  • греческий йогурт — 50 г;
  • молоко — 1–2 ст. л.;
  • фисташки — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Размять банан вилкой до однородности.
  2. Добавить яйцо, какао и разрыхлитель, тщательно перемешать.
  3. Выложить массу в форму и готовить в микроволновке четыре минуты.
  4. Для крема смешать творог с подсластителем.
  5. Для соуса соединить фисташковую пасту с йогуртом и молоком.
  6. В готовом бисквите сделать углубление, заполнить кремом.
  7. Полить фисташковым соусом и посыпать дроблеными фисташками.

Ранее сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
десерты
фисташки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.