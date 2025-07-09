Покоряем вкусовые рецепторы с этим ПП-десертом: фисташковый взрыв!

Этот легкий десерт сочетает нежность творожного крема с насыщенным вкусом фисташек. Без сахара и лишних калорий — он станет идеальным завершением трапезы для тех, кто следит за питанием. Простота приготовления и изысканный вкус удивят даже гурманов.
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- какао — 1,5 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мягкий творог или греческий йогурт — 150 г;
- подсластитель — по вкусу;
- фисташковая паста — 2 ст. л.;
- греческий йогурт — 50 г;
- молоко — 1–2 ст. л.;
- фисташки — 1 ст. л.
Приготовление:
- Размять банан вилкой до однородности.
- Добавить яйцо, какао и разрыхлитель, тщательно перемешать.
- Выложить массу в форму и готовить в микроволновке четыре минуты.
- Для крема смешать творог с подсластителем.
- Для соуса соединить фисташковую пасту с йогуртом и молоком.
- В готовом бисквите сделать углубление, заполнить кремом.
- Полить фисташковым соусом и посыпать дроблеными фисташками.
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