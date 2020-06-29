Поклонская выбрала лучший аниме-мем с её изображением

https://static.news.ru/photo/270a66c2-ba09-11ea-84bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: poklonskaya_nv/t.me

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор республики Крым Наталья Поклонская выбрала лучшее аниме с ней в рамках ранее объявленного конкурса. Выбирать пришлось из нескольких десятков работ, присланных из России, Украины, Японии и Италии, рассказала политик.

Выбирать было трудно: все работы яркие, и каждая по-своему запоминающаяся <...> Всего поступило несколько десятков работ из России, Украины, Японии, Италии и других стран. Но, как в любом конкурсе, у нас должен быть победитель, и я хочу поделиться с вами его картинкой #НяшМяш, — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Победителем конкурса Натальи Поклонской стало аниме с ее изображением в строгой деловой одежде.

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Поклонская возглавила прокуратуру Крыма. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, особенно японские, которых впечатлила миловидность прокурора в сочетании с её серьёзностью и строгой формой. Вскоре в социальных сетях появилось множество изображений прокурора Крыма в стиле аниме, в котором словом «ня» обозначается мяуканье кошки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская поддержала Ксению Собчак в конфликте с верующими.